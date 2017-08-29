AY BİZE NELER FISILDIYOR

Bugün ve yarın öğlene kadar Ay, Yay burcunda olacak. Sırt ve siyatik ağrıları, varis ağrıları bugünlerde yoğun olabilir. Temizlik ve tamirat için de çok uygun günler. Beslenmede protein günleri olduğundan, protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza iyi gelecek. Bugünler değişik yerler görmek, farklı insanlarla bir araya gelmek için de uygun günler. Kendimizi enerjik ve aktif hissedebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, etrafınızdan aradığınız desteği ve yardımı görebileceksiniz. Önemli bir projeniz veya yaratıcılığa dayalı işiniz varsa bugün yapmaya çalışın. Sosyalleşecek ve değişik yerlerde bulunacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize dayalı işlerinizde sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz. Aşk hayatınızda dış destekleriniz fazla olacak. Daha az tanıdığınız insanlar sizin yaratıcı yönlerinizi takdir edebilirler.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile yaşantınızda kendinizi güçlü ve mutlu hissedebilirsiniz. Maddi anlamda onlara yardım etmek isteyeceksiniz. Özel hayatınızda duygusal tatminsizlikleriniz güçlü iletişimle hallolabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev hayatınıza dair ciddi kararlarınız varsa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İletişime dayalı konularda sevdiğiniz insandan desteğiniz fazla olacak. Yine ortaklaşa yapılacak işlerde güçlü etkileriniz var.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz ve sevdiğiniz insanla bir arada olacaksınız. Maddi konularda şansınız yüksek. Yine hayatınıza dair düşündüklerinizi uzun vadede gerçekleştirmek için harika bir gün olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hiç beklemediğiniz yerlerden gelen haberler çok işinize yarayabilir. Çok fazla ön planda olmayacağınız her tür iş için ve aşk hayatınızda sevdiğiniz insan tarafından destekleneceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birçok konuda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ailenizin desteğiyle keyifli birkaç gün sizleri bekliyor. Sosyal ortamlarda, arkadaşlarınız düşündüklerinizi gerçekleştirmeniz için size önayak olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hayatınızda önemli konuşmalar yapabilir ve kalıcı sonuçlar alabilirsiniz. Sosyal çevreniz sizi birçok konuda destekleyecek. Kendinizi manen ve madden güçlü hissediyorsunuz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, göz önünde olacağınız ortamlarda güzel destekler sizi bekliyor. Arkadaşlarınızın devreye girmesiyle, istediğiniz, düşündüğünüz veya konuştuğunuz konular devreye girebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, başkalarının desteğini kolay kazanacaksınız. Parasal konuşmalarınız hızlanacak. Hayatın birçok konuda sizi desteklediğini göreceksiniz. Buna herşeyden çok ihtiyacınız var.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Konuşmalarınız ve düşünceleriniz uzun soluklu olabilir. Beklenmedik yerlerden alacağınız destekle güzel bir gün sizleri bekliyor. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanı anlamakta zorlanabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel ilişkileriniz konusunda arkadaşlarınızdan ve çevrenizden beklediğiniz desteği alabilirsiniz. Diğer alanlardaki görüşmeleriniz ve konuşmalarınız için de harika bir gün olabilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN