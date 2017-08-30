Kurban Bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruç tutup tutamayacağını araştırıyor. "Arefe günü oruç tutulur mu?" ve "Bayramda oruç tutulur mu?" sorusunu soran vatandaşlar için cevap haberimizde...
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Oruç ibadetini kendi isteğiyle dini günlerde de yapmak isteyen Müslümanlar, merakla 31 Ağustos Perşembe günü oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor.
Arefe günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır. Arefe günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arefe günü (yarın) oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.
Aynı zamanda Arefe günü Zilhicce ayı içerisinde yer almaktadır. Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Kurban Bayramı'ndan önceki 9 gün) oruç tutan Müslümanlar büyük sevap kazanmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de Zilhicce ayının 9 gününde oruç tutmuştur.
BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?
İslam dinine göre, bir yılda bulunan 5 özel günde oruç tutmak mekruhtur. Mekruh demek de harama yakın derecede olan bir davranıştır ve bu 5 günde oruç tutmak bu şekilde sayılır.
Oruç tutulması mekruh olan 5 günler arasında; Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü yer almaktadır. Ramazan Bayramı'nda ilk gün oruç tutmak mekruhtur ancak kalan günlerde oruç tutmanın herhangi bir zararı yoktur ve tutulabilir.
Oruç tutmanın yasak olduğu bu 5 günde, müminlerin sofra kurarak fakirlerle ve dostlarla oturup yemek yemesi tavsiye edilmektedir. Bu sebepten dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutulması mekruhtur.
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