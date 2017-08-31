Denizli'de 2 bin yıllık taş ocağı bulundu

Denizli’nin Kale İlçesi’nde yer alan Tabea Antik Kenti’ndeki eserlerin yapımı için kullanılan taşların çıkarıldığı tespit edilen 2 bin yıllık taş ocağı bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kale Belediyesi’nce Kepez Tepesi’nde yaptırılan turistik kale için dolgu malzemesi temin etmeye çalışan işçiler, bölgede basamaklı bir alan olduğunu saptadı.

Uzmanlar, bulunan basamaklı bölgenin 2 bin yıllık taş ocağı olduğunu belirledi. Tabea Antik Kenti’ndeki taş bloklarla antik dönemden kaldığı tahmin edilen taş ocağındaki taş türlerinin aynı olduğu da tespit edildi. Denizli Müze Müdürlüğü’ne haber verildi ve arkeolojik kazıların başlatılması için bölgenin sit alanı ilan edilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması gerektiği kaydedildi.