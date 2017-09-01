1 | 23

74. Venedik Film Festivali’nin açılışı, ABD’li aktör Matt Damon’un başrolünde olduğu “Downsizing” adlı filmle yapıldı. Damon, festivalin yapıldığı Lido yarımadasında eşi Luciana Barroso ile birlikte boy gösterdi. Diğer yandan kırmızı halı bu yıl da birbirinden güzel kadınların geçidine sahne oldu.