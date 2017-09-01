Zeugma Antik Kenti tarihe ışık tutuyor

Gaziantep’in Nizip İlçesi’ndeki Belkıs Mahallesi’nde bulunan Zeugma Antik Kenti kazılarında yeni bulgulara ulaşıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu yılki arkeolojik kazılarda mozaiklerin yanı sıra lejyon birliklerinin giysilerine ait bronz parçaları, gümüş ve demirden üretilmiş çeşitli buluntular, yüzükler, fibulalar, pişmiş topraktan seramikler, fil - dişi ve kemik iğneler, fresk parçaları gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkan Yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Fatma Erol, “Bu yılki çalışmalarla Roma evinin atriumunda yarım kalan çalışmalar tamamlanıyor. Çevre mekânlarda yer alan fresklerin restorasyonu ve konservasyonuyla ilgili işlemler yürütülüyor. Kazı evinde çıkarılan materyallerin restorasyonu çalışmaları da yapılıyor” diye konuştu.