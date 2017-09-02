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8 bin yıllık lider mühürleri gün yüzüne çıkarıldı

Kahramanmaraş'taki Domuztepe Höyüğü'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait, lider mühürleri ortaya çıkarıldı

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Kahramanmaraş’taki Domuztepe Höyüğü’nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında, yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait, toplumsal konularda kullanılan taş ve pişmiş topraklardan yapılmış lider mühürleri gün yüzüne çıkarıldı.

 

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin, “Bu mühür bir kişinin de değil. Toplumu ilgilendiren ve toplumsal konularda kullanılan bir mühür. Bir kişi kullansaydı çok özel simgesi olması lazımdı. Mühürle toplumun mülkiyetinden söz ediliyor” dedi.

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