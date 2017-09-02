Gerçek bir Rocky hikâyesi

Dünya geçen pazar nefesini tuttu, 220 ülkede izlenen Floyd Mayweather Conor McGregor müsabakasına kilitlendi; malum. Boksa bir sempatim olmamasına rağmen sabahın köründe kalktım, Las Vegas’taki profesyonel boks maçına baktım. 1.5 milyar dolarlık bir organizasyondu sonuçta. 29 yaşındaki kafes dövüşçüsü McGregor profesyonel ringdeki ilk maçında, ayakkabı ve iç çamaşırlarını bile sadece bir kez giyip attığı söylenen, lakabı “para” olan 40 yaşındaki ünlü Amerikalı boksör Mayweather’a 10’uncu rauntta teknik nakavtla kaybetti. Maçın kazananı, 2 yıl önce boksu bıraktığını açıklayan Mayweather, ringlere yine veda ettiği 50’nci maçında 300 milyon dolar aldı. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

100 milyon dolar aldı. Maçın kaybedeni McGregor da aldığı 100 milyon dolarla hayatını kurtardı. Ama kaybedenin asıl kazandığı, dünya çapında bir sempatiydi. Zira McGregor’un müthiş hikâyesi de artık herkesin malumu. Daha 4 yıl önce 188 Euro’luk işsizlik maaşıyla hayatını sürdürmeye çalışan, koçu John Kavanagh’ın dediği gibi soğuk antrenman odalarında, beş parasız yapılan bir mücadele Conor McGregor’ınkisi... “Sadece bir gün şampiyon olacağıma inandım” diyen dövüşçünün hikâyesinin merkezindeyse bir kadın var: Dee Devlin.

Conor, etrafındaki herkese şu sözlerle ilham veriyor: Bazen hayat hepimiz için çok zor, biliyorum... Ama sonunda inanın bana hepsine değiyor!

Tam da “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözüne uygun bir hikâye onlarınki... Kendisinin de her fırsatta dile getirdiği gibi, o kadın olmasa dünya onu tanıyamayacaktı. “Yüzde 100 katılıyorum, her başarılı erkeğin arkasında kesinlikle bir kadın var” diyor 12 yaşında dövüşe başlayan İrlandalı adam.

McGregor “Tam tarihini Dee’ye sorun” diyor ama çift 2008’de bir gece kulübünde tanışmış. Devlin “Her daim antrenmanda olan, ringdeki hırsına hayran kaldığım bu adam tüm zorluklara rağmen beni sürekli gülümseyen bir kadın haline getirdi” diyor. O günden sonra temizlikten yemeğe, hatta spor çantasını hazırlamaya dek her şeyiyle hayatını ona adamış. Antrenmanlara bile beraber gitmeye başlamışlar. McGregor, bitmek bilmeyen hayallerini Devlin’e anlatmış. Kıt kanaat geçinirken Dee, onun doğru dürüst yemek yiyebilmesi, protein alabilmesi için kendi yediğinden bile fedakârlık etmiş. Devlin yulafla beslenirken sevgilisine et yedirmiş.