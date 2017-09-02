Gerçek bir Rocky hikâyesi

Dünya geçen pazar nefesini tuttu, 220 ülkede izlenen Floyd Mayweather Conor McGregor müsabakasına kilitlendi; malum. Boksa bir sempatim olmamasına rağmen sabahın köründe kalktım, Las Vegas’taki profesyonel boks maçına baktım. 1.5 milyar dolarlık bir organizasyondu sonuçta. 29 yaşındaki kafes dövüşçüsü McGregor profesyonel ringdeki ilk maçında, ayakkabı ve iç çamaşırlarını bile sadece bir kez giyip attığı söylenen, lakabı “para” olan 40 yaşındaki ünlü Amerikalı boksör Mayweather’a 10’uncu rauntta teknik nakavtla kaybetti. Maçın kazananı, 2 yıl önce boksu bıraktığını açıklayan Mayweather, ringlere yine veda ettiği 50’nci maçında 300 milyon dolar aldı. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...
100 milyon dolar aldı. Maçın kaybedeni McGregor da aldığı 100 milyon dolarla hayatını kurtardı. Ama kaybedenin asıl kazandığı, dünya çapında bir sempatiydi. Zira McGregor’un müthiş hikâyesi de artık herkesin malumu. Daha 4 yıl önce 188 Euro’luk işsizlik maaşıyla hayatını sürdürmeye çalışan, koçu John Kavanagh’ın dediği gibi soğuk antrenman odalarında, beş parasız yapılan bir mücadele Conor McGregor’ınkisi... “Sadece bir gün şampiyon olacağıma inandım” diyen dövüşçünün hikâyesinin merkezindeyse bir kadın var: Dee Devlin.
Conor, etrafındaki herkese şu sözlerle ilham veriyor: Bazen hayat hepimiz için çok zor, biliyorum... Ama sonunda inanın bana hepsine değiyor!
Tam da “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözüne uygun bir hikâye onlarınki... Kendisinin de her fırsatta dile getirdiği gibi, o kadın olmasa dünya onu tanıyamayacaktı. “Yüzde 100 katılıyorum, her başarılı erkeğin arkasında kesinlikle bir kadın var” diyor 12 yaşında dövüşe başlayan İrlandalı adam.
McGregor “Tam tarihini Dee’ye sorun” diyor ama çift 2008’de bir gece kulübünde tanışmış. Devlin “Her daim antrenmanda olan, ringdeki hırsına hayran kaldığım bu adam tüm zorluklara rağmen beni sürekli gülümseyen bir kadın haline getirdi” diyor. O günden sonra temizlikten yemeğe, hatta spor çantasını hazırlamaya dek her şeyiyle hayatını ona adamış. Antrenmanlara bile beraber gitmeye başlamışlar. McGregor, bitmek bilmeyen hayallerini Devlin’e anlatmış. Kıt kanaat geçinirken Dee, onun doğru dürüst yemek yiyebilmesi, protein alabilmesi için kendi yediğinden bile fedakârlık etmiş. Devlin yulafla beslenirken sevgilisine et yedirmiş.
McGregor, sevgilisinin fedakârlıklarını unutmuyor: “İşsizdim, çünkü sadece antrenmanlardan ibaret bir hayatım vardı. Bitkin düştüğüm antrenmanlarım sonrasında beni eve getirdiğinde ‘Her şey yolunda, yapacaksın’ diyen bu kadın, kariyerim boyunca yanı başımdaydı. Ben bir hiçken hayatını bana adadı. Kurtarıcı meleğim olmasa hayallerim gerçek olamazdı.” Şimdi birlikte başka hayalleri de var: “Milyonlarca dolar kazandım. 70 milyon kişi dünyanın dört bir yanından beni dövüşürken izliyor. Yaşamımı sürdürecek parayı zor bulurken şimdi arabanın, evin, kıyafetin hangisini istersem alabilecek güçteyim. Dee şu hayatta ne isterse, hatta arzu ettiklerinin de ötesi onun olsun istiyorum. Hâlâ her saniyemde bana usanmadan anımsatan, ‘Her ne istersen iste, hepsini başaracaksın’ diyen kahramanımla dünyayı keşfetmek istiyorum!” McGregor’un bir hayali de Dee ile beraber dertsiz tasasız, uçsuz bucaksız bir kumsalda keyif yapmak.
‘BİR GÜN BİLE ŞÜPHEM OLMADI’
Dövüşçünün “kurtarıcı meleği” Dee Devlin’e ise şöyle konuşuyor: “Bana sürpriz oldu mu? Kesinlikle hayır! Bir gün bile şüphem olmadı... Ancak ringde sevdiğim, kol kanat gerdiğim o adam dövüşürken her defasında aynı gerginliği yaşamadığımı söylesem yalan olur. İlk kez dövüşürken izlediğimde herhalde salonda 50 kişi ya var ya yoktu. Şimdi o milyonların hayranlıkla izlediği bir boksör...”
ŞİMDİ PATRONİÇE ÇEKLERİ TOPLUYOR
Ailesinin ve Dee’nin bütün hayatını garantiye almak için bu işi yaptığını söyleyen McGregor, “Bundan böyle başkası için çalışmasını istemiyorum” dediği hayat arkadaşı, en büyük destekçisi ve fanını resmi olarak ekibine dahil etti. Dee, ekibin patroniçesi olarak finansal işleri takip ediyor. Ve tek bir işi var, çekleri toplamak!
İrlanda’nın en görkemli düğünü olacak
Geçen hafta Las Vegas’ta gerçekleşen karşılaşmada leopar elbisesiyle alımlı görünen ve şimdiden bir stil ikonu haline gelen Dee Devlin, maçı İrlandalı dövüşçünün oğlu Jack ile izledi. Sosyal medyada 1 milyon takipçisi olan, artık pahalı saatleri, çantaları ve kıyafetleriyle de konuşulan, Jennifer Lopez’in doğum günü partisi de dahil sayısız özel davette boy gösteren Devlin ile İrlandalı boksörün 2018’de evlenmeleri bekleniyor. Hatta iddialara göre büyük karşılaşmadan sonra Conor 9 yıllık hayat aradaşına evlenme teklifi etti. Daha şimdiden İrlanda’nın gördüğü en büyük düğünü yapacakları konuşuluyor.