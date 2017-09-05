Arslantepe Höyüğü’nde kazılar 56 yıldır devam ediyor

İHA'nın haberine göre İtalyan Profesör Marcella Frangipane'nin 1961'den sonra kazı başkanlığını yaptığı Arslantepe'de gün yüzüne çıkarılan eserler, yazılı tarihin de seyrini değiştirecek öneme sahip. Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde ilk kazılar 1930'lu yıllarda Fransız arkeologlar tarafından yapıldı. 1961 yılından günümüze kadar devam eden kazılar her yıl Ağustos ayında başlıyor. Ekim ayının sonlarına kadar devam edecek olan kazıda şuana kadar milattan önce 3 binli yıllara ait kerpiç saray, yine 3 bin 500'li yıllara ait bir tapınak ve binlerce mühür baskısı ile metal eserler bulundu.

Dünyanın bilinen en eski sarayı olan Arslantepe Höyüğü'nde kazılar İtalyan Profesör Marcella Frangipane'nin başkanlığını yaptığı ekip tarafından yapılıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, Anadolu'nun ilk şehir devletinin yer aldığı yer olması nedeniyle de tarihte önemli bir yere sahip. Burada çıkarılan birçok tarihi kalıntı, Ankara ve Malatya'da sergileniyor. Dünyanın en eski kerpiç sarayı olduğu belirtilen yapıda, milattan önce 3 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen kerpiç taht da gün yüzüne çıkarıldı.

Arslantepe'de çıkarılan eserler, o dönemde Arslantepe'nin aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez olduğunu da ortaya koyuyor.

İLK KAZILAR 1890'LI YILLARDA BAŞLADI

Arslantepe'nin bu coğrafyanın en önemli ve büyük höyüklerinden biri olduğunu ifade eden Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Levent İskenderoğlu, ilk olarak 1890'lı yıllarda Fransız bir ekip tarafından bölgede sondaj kazılarının başlatıldığını ifade ederek, sonrasında 1932 yılında ise yine Fransız bir ekibin Arslentepe'de kazılara başladığını söyledi.

1.Dünya savaşı sürecinde kazıların durduğunu ve sonrasında 1961 yılına kadar kazıların yapılamadığını belirten İskenderoğlu, günümüze kadar İtalyan profesör Marcella Frangipane'nin başkanlığındaki heyetin kazılarının sürdüğünü belirtti.

MALATYA'YA YENİ MÜZE YAPILACAK

Malatya Arkeoloji Müzesi açılana kadar Arslantepe'de çıkarılan eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilendiğini belirten İskenderoğlu, sonrasındaki eserlerin ise Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini söyledi. Mevcut müzenin küçük kaldığını da sözlerine ekleyen İskenderoğlu, Malatya'ya yeni bir müze yapılması projesinin de Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırım programında yer aldığını ifade etti.

HER YIL 3 BİNİN ÜZERİNDE TURİST ZİYARETE GELİYOR

Açık bir hava müzesi olan Arslantepe'yi yaz dönemlerinde aylık 3 bine yakın turistin ziyaret ettiğini de belirten İskenderoğlu, devam eden kazı alanlarının da önümüzdeki dönem 750 metrekarelik kısmının üstünü kapatacaklarını ve ilgili projenin Bakanlığın ören yeri ihtiyaç programında yer aldığını söyledi. Hazırladıkları projenin Sivas Bölge Koruma Kurulundan onaylandığını da kaydeden İl Müdür Vekili İskenderoğlu, "Önümüzdeki sene yine DAP'ın desteği ile projeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeni projeyle girişte bulunan bekçi kulübesinin hediyelik eşya yeri olacağını belirten İskenderoğlu, ziyaretçiler için çeşitli düzenlemelerin yapılacağını söyledi. İskenderoğlu, giriş kısmında bilet gişesi ve turnikelerin de yer aldığı projede ayrıca dijital bilgi panoların ve bilgilendirme levhalarının da bulunduğunu dile getirdi.

2018'de projenin başlayacağını da kaydeden İskenderoğlu, "İnşallah 2018 yılı sonu itibariyle de yeni görünümüyle Arslantepe Höyüğü'nü ziyaretçilere açmış olacağız" diye konuştu.