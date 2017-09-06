2 bin 800 yıllık geçmişe sahip olduğu tespit edilen Aigai Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nı ortaya çıkarmak için kollar sıvandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin'in başkanlığında yürütülen ve en az iki ay sürmesi beklenen kazı çalışmalarında tapınağın tam yerinin belirlenerek ayağa kaldırılması hedefleniyor.

"BULGULAR TAPINAĞI İŞARET EDİYOR"

Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sezgin, yaptığı açıklamada, 2004 yılından bu yana tapınak üzerinde ilk defa bu yıl arkeolojik çalışmalar yapılacağını belirterek, kentteki tapınağın Athena'ya ait olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Üzerinde çalıştıkları bölgenin özenle seçilmiş bir tapınağı işaret ettiğini ifade eden Sezgin, "Antik Çağ'da İzmir'in güneyinde Aiol halkı tarafından kurulan 12 kentin tamamına yakınında, Athena Tapınağı'nın olup olmadığı bilinmemektedir. Aigai'de ise kentin Hellenistik Dönemi sikkelerinin bazıları üzerinde Tanrıça Athena'nın başı tasvir edilmiştir. Bu açıdan kentin en önemli ve koruyucu tanrıçalarından biri olduğu anlaşılmaktadır.' dedi.

Antik Çağ'daki "pagan" inancına işaret eden Sezgin, Aigai'deki en önemli tanrıçalardan birinin de Athena olduğunu vurguladı.

Tapınağının bulunmasının antik çağdaki inanışların anlaşılması açısından önemli olduğunu ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu yüzden Athena'nın nasıl bir tapınağa ve inanca sahip olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bölgenin dini inanışlarına ilişkin önemli bilgilere sahip olacağımızı düşünüyoruz. Aiolis bölgesinde günümüzde Aigai kazısı dışında, kazı yapılan bir merkez yok. Bu açıdan Aigai'de elde edilen arkeolojik veriler bölgenin antik çağdaki dini inançlarını anlamak açısından önemli. Bölgedeki Larissa Antik Kenti'nde Athena Tapınağı olduğu düşünülüyor ama arkeolojik kazı çalışmaları olmadığı için net olarak bilgiye sahip değiliz. Kentin dini yapılarından birinde ilk kez kazı çalışması yapıyoruz."

"ESERLER KAZI EVİNDE BELGELENİYOR"

Sezgin, kazı çalışmaları sırasında bulunan cam, seramik ve taş gibi antik değeri olan bütün eserleri kazı evine götürerek belgelediklerini aktardı.

Eserleri sadece bulup kayıt almakla yetinmediklerini anlatan Sezgin, devamında bütün parçaları birleştirip restorasyonunu yaptıklarını belirtti.

Kentte çok sayıda büyük eserin ortaya çıkartıldığına dikkati çeken Sezgin, "Fakat büyük bir problemimiz var. Manisa’da arkeoloji müzesi olmadığından dolayı çıkan eserleri sergileme fırsatı bulamadık. Manisa’ya inşallah arkeoloji müzesi yapılarak, çıkan eserler bu kentte sergilenir." diye konuştu.

Sezgin, kazıların bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Yunusemre Belediyesinin sponsorluğunda sürdüğüne işaret ederek, çalışmaların sonucunda ortaya çıkan eserleri turizme kazandırılacağını söyledi.

AİGAİ ANTİK KENTİ'NİN TARİHÇESİ

Manisa'ya yaklaşık 49 kilometre mesafedeki Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesi yakınında bulunan ve Nemrut Kale adıyla anılan Aigai, Herodot’un bahsettiği Batı Anadolu’daki 12 Aiol kentinden biri. Kaynaklara göre, çevreye hakim bir konumdaki kayalık bir tepe üzerinde bulunan kentin tarihi, milattan önce (MÖ) 8. yüzyıla dayanıyor. milattan sonra(MS) 17 yılındaki depremde büyük ölçüde hasar gördü, onarım geçirdi.

Hellenistik dönemde ise önemli bir ticari merkez olduğu belirlenen kentte surlar içinde üç katlı agora ve bu yapıyı taşıyan duvarlar, meclis binası, teras duvarlı stadyum, tiyatro ve Demeter Tapınağı gibi kalıntılar bulunuyor.

ATHENA TAPINAĞI

Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası olan Athena'nın sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuş. Mızrak savaşı, zeytin dalı barışı, gök gözlü baykuş ise bilgeliği temsil ediyor. Aigai Antik Kenti'nin sikkelerinin bir yüzünde keçi figürü bir yüzünde ise Athena'nın başı tasvir ediliyor.