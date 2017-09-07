Saç bakımıyla ilgili doğru bildiğinizi sandığınız pek çok bilgi aslında tamamen yanlış! HT Magazin ekinde yer alan yazıya göre saç bakımıyla ilgili en yaygın 5 yanlış!

Yanlış: Soğuk su saçlarınız için daha sağlıklıdır.

Doğru: Çoğu saç tasarımcısı bunu önerse bile soğuk suyun saçlara daha iyi geldiği doğru değildir. Aşırı sıcak su saçları olumsuz etkiler ama soğuk suyun saçlarınızın üzerinde olumlu bir etkisi yoktur. Ilık su en iyisidir.

Yanlış: Sık sık kestirmek saçı uzatır.

Doğru: Kestirmek saçı sağlıklı kılar ve daha güzel gösterir ama uzamasına hiçbir katkıda bulunmaz. Saçlar diplerden uzar, uçlardan değil!

Yanlış: Saçlar 2 kere şampuanlanmalıdır.

Doğru: Saçları 1 kez şampuanlamak kesinlikle yeterlidir, tekrar etmenize gerek yok. Hatta tekrarlanan ritüel saçların yıpranmasına bile sebep olabilir.

Yanlış: Saçlar dipten uçlara doğru taranmalıdır.

Doğru: Taramak, birbirine karışan saçları açmak için iyi bir yoldur ama diplerden uçlara doğru taramak saçın daha çok kırılmasına neden olabilir, özellikle de saçlar ıslakken. Bu nedenle saçlar, uçlardan başlanıp yavaş yavaş köklere doğru taranmalıdır.

Yanlış: Beyaz saçları koparırsanız daha fazlası çıkar.

Doğru: Beyaz telleri koparmak daha fazlasının çıkmasına sebep olmaz ama folikülü tahriş edebilir. Tahriş olmuş folikülse saçların sağlığını yitirmesine sebep olur.