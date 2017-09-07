Okul bahçelerinde hasat zamanı

Kadıköy Belediyesi’nin çocukların meyve ve bitkileri tanıması için okullarla birlikte sürdürdüğü permakültür ve topluluk bahçeciliği, meyvelerini vermeye başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre belediye, geçtiğimiz bahar talep eden okulara permakültür bahçe alanına uygun özellikte gübreli toprak götürüp bahçe çalışmalarına destek oldu. Belediyenin okullara permakültür ve topluluk bahçeciliği konusunda verdiği desteğin bu yıl da devam edeceği öğrenildi.
‘DOĞAYI SEVEN İNSANI DA SEVER’
Çocuklar okul bahçelerinde oluşturulan tarım alanlarına çilek, reyhan, nane fideleri ile kayısı, kiraz, elma, erik dikti. Şimdi ise o sebzelerin hasat zamanı. İşte o bahçelerden biri Kadıköy Faik Reşit Unat Ortaokulu’nda yeşerdi. Bah- çede dut, çilek, mısır, domates, patlıcan, biber, muşmula ve onlarcası var. İstanbul’un simgesi erguvan da unutulmamış. Öğrencilerin yokluğunda bahçenin bakımını yapan Okul Müdürü Ali Arslan, “Çocukları organik veya doğal tarımla tanıştırmak, doğayı öğretmek için küçük de olsa bir bahçe yaptık. Doğayı seven insanı da sever. Yoldan geçenlerin bile merakla baktığı bir bahçe oldu” dedi.
BELEDİYE DESTEK VERDİ
Kadıköy Belediyesi’nin çevre düzenlemesinden peyzajına, fide ve fidan desteğine kadar pek çok katkı sunduğu birbirinden güzel okul bahçelerinden bir diğeri de Kadıköy 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi’nde. Eğitim Mahallesi’ndeki İnönü İlkokulu’nun bahçesinde de geçtiğimiz yıl yine belediyenin katkılarıyla yapılan bir doğal tarım bahçesi var. Okul Müdür Yardımcısı Seda Karaata, öğretmenleriyle birlikte öğrencilerin bahçenin bakımını, sulamasını yaptıklarını, şimdi de ürün almaya başladıklarını anlattı.
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