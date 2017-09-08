Veliefendi’ye kadın seyisler geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Türkiye’de artan seyis ihtiyacını karşılamak ve kırsalda yaşayan kadınlara istihdam yaratabilmek için başlattığı “Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi”, İstanbul’da da hayata geçirilecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye’de bir ilk olan ve Elazığ’da başarıyla tamamlanan proje, artık Türkiye Jokey Kulübü hipodromlarının bulunduğu tüm illerde uygulanacak. Söz konusu proje kapsamında İstanbul’da da çalışmalara başlandı. Proje, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Veliefendi Hipodrom Müdürlüğü ve İş-Kur iş birliğiyle gerçekleştirilecek. İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, dünyada hipodromlarda kadın seyislerin sayısının oldukça yüksek olduğunu belirterek, “Bakanlığımızın başlattığı projeyi, biz de il müdürlüğü olarak İstanbul’da başarıyla uygulayacağız” dedi. En az ilkokul mezunu olan, 18 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış ve 80 kilonun üzeri kilosu olmayan her kadın, seyis olabilmek için başvurabilecek. 28 Ağustos’ta başlayan başvurular, 19 Eylül’e kadar kadar devam edecek. Başvurular şahsen İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılacak. Eğitime katılacak kadınların tüm giderleri ise devlet tarafından karşılanacak. Proje ile lisans alacak kadın seyisler, bundan sonra özel okullarda ve otellerin binicilik birimlerinde, haralarda ve hipodromlarda hippoterapi merkezlerinde iş olanağı bulabilecek.

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