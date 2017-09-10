Selin Nalıncı'nın son hafta hazırlığı

Türkiye Şampiyonasına bir hafta kala Selin Nalıncı'yı, Milli Takım Antrenörü Zuhal Özkan ile birlikte son kez antrenmanda yakaladık.

8 kez Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmuş Zuhal Özkan'ın pek çok öğrencisi bulunuyor. Bu özel öğrencilerinden bir tanesi de Selin Nalıncı... Henüz 37 yaşında olmasına rağmen kariyerine pek çok başarı sığdıran Zuhal Özkan, artık yarışmaktan ziyade eğitmenliği ile ön plana çıkıyor.

'Rakiplerini bile giydiriyordu'

Zuhal Özkan, bu sporun içerisindeyken rekabetin sadece podyumda olması gerektiğine inanıyor. Hatta kendisinin yarışmacı olduğu dönemde, rakiplerinin ayakkabılarını bağladığını, boyalarında ve makyajlarında da yardım ettiğini söyledi.

Yarışmaya bir hafta zaman kaldı. Bu aşamada Selin'de dikkat etmemiz gereken nokta neresi?

Selin'in aslında bütün vücudu tamam gibi... Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu aşamada artık dikkat edeceği tek nokta beslenme...

Bundan önceki hazırlık aşamasında nelere dikkat ederek antrenman programını oluşturdunuz?

Kalça, arka bacak ve sırttı...

'Kalçası yetersizdi'

Programlarda neden özellikle kalça çalışmalarına ağırlık veriyorsunuz?

Bir kere Bikini Fitness için kalça çok önemli bir bölge. Bu bölgede de Selin yetersizdi. Kalçası bu kategori için hacimsiz ve küçük kalıyordu. Oysa şimdi yaptığımız programla kalçası daha hacimli gözüküyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim, biz daha Selin ile çalışmadan önce Milli Takım Antrenörü olarak Selin'e " arka bacağını ve kalçasını düzeltirse milli takıma girebileceğini " söylemişliğim var. Daha sonra milli takım süresince, Selin biraz daha kendini geliştirdi ve en sonunda da biz beraber çalışmaya başlayınca bu süreçteki antrenmanı kalça ve arka bacağa odaklı hale getirdik. Şu an yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Fizik olarak Selin bu spor için yeterli bir vücuda sahip ve podyumda da çok şık duruyor. Biz, bu sefer ufak tefek eksiklerini gidermeye çalıştık.

Önceki yarışmalara nazaran Selin'in vücudunda ne gibi farklılıklar oldu?

Selin sıkletine göre çok kuruydu. Aşırı yağsız ve damar damar duruyordu. Çok sert görünümü vardı, o sert görüntüsü feminenliğini yok ediyordu. Bu da görselliğinde rahatsız edicilik yaratıyordu. Yapı olarak zayıflamaya müsait bir vücudu var. Biz o damarlı görüntüsünden kurtulmaya çalıştık, biraz kütle hacim koymaya çalıştık. Şu an çok daha şık, çok daha sulu bir görüntüye sahip.

Bu sporun içerisinde olup antrenörü olmadan ilerleyen insanlar da var. Onlar neler yapmalı?

Kişi yarışmayacaksa bunu internetten seyredeceği videolarla ilerletebilir ancak, kişinin duruş bozukluğu varsa, bu konuda mutlaka bir antrenöre gözükmeli. Sonrasında hareketleri yaparken sakatlık yaşamaması açısından bu oldukça önemli.

YARIŞMA SÜRECİ

Aslında her şey o an, orada nasıl gözüktüğünüzle ilgili. Mesela yarışmacı son gün diyete uymayıp, farklı gıdalar aldıysa bu vücudunda hemen görülen bir tepkiye neden oluyor. O hali gören antrenörde son dakikada yarışmacıya " sen yarışmayacaksın " diyebiliyor. O yüzden ne yediğiniz, içtiğiniz ve programa ne kadar sadık kaldığınız Bikini Fitness kategorisinde çok önemli. Podyuma çıkmadan evvel de yarışmacılar pek çok aşamadan geçiyorlar ancak, önemli olan podyum.

Milli Takım Antrenörü olduğunuz için sormak istiyorum, yarışmacıları podyuma çıktıklarında hangi kriterlere göre değerlendiriyorsunuz?

Yarışmacılara ilk baktığımda "Ben hangisinin yerinde olmak" ya da " ben hangi vücuda sahip olmak" isterdim diye düşünüyorum. Gözümüze en şık gözükene bakıyoruz. Her branşın ayrı bir kriteri var. Bir Vücut Geliştirmecide kütle ve deride kuruluk isteniyorken, Bikini Fitness için daha feminenliği bozulmamış, şık bir görüntü aranıyor. Tabii ki bazı kriterler örneğin; ince kemikli olacak, çok fazla boğum boğum kasları olmayacak, kuruluk da istenmez bu kategoride ama ilk başta bu kategoride gözümüze hangi yarışmacı güzel gözüküyorsa ona bakarız.

Damarlı görüntü bilhassa istemiyorsunuz neden?

Damar görüntüsü tamamen klasik vücut geliştirmede aranan bir özelliktir. Tamamen vücudun yağsız ve susuz kaldığında ortaya çıkan bir görüntüdür. Çok katı bir diyet ve antrenman programı gerektiriyor, o damarlı görüntü. Bikini Fitness kategorisinde dediğim gibi şıklık, daha estetik bir görüntüyü yakalamak ön plandadır.