Bilgisayarlar artık hayatımızızın neredeyse tümünü tahakküm altına alırken, ABD’den “Pes”’ dedirten bir haber geldi. Gazete Habertürk'te yer alan habere gören ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde yaşayan Mark Chris Sevier isimli bir erkek, bilgisayarıyla resmi olarak evlenme isteğine engel olunduğunu savunarak mahkemeye başvurdu. Bilgisayarıyla manevi anlamda evli olduğunu ve bu birlikteliğe resmiyet kazandırmak istediğini kaydeden Sevier, söz konusu evliliği “Anayasal hak” olarak tanımladı. Bilgisayarını “Dişi bir varlık” olarak nitelendiren Sevier, buna rağmen belediyenin kendisine evlilik cüzdanı vermeyi kabul etmediğini söyledi. Sevier, dava başvurusunda, “Eğer hemcinsle evlenmek yasalsa, insanların bilgisayarıyla evlenmeleri de yasallaşmalı. Bu talep sivil toplumun gerektirdiği bir hak olarak kabul edilmeli” dedi.