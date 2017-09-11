Çiviler arasına gerilen bakır tellerle yapılan filografi sanatına gönül veren 38 yaşındaki temizlik şefi İhsan Erdem, bu sanatla ilgilendiği 6 yılda yaklaşık 200 tabloya imza attı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre asgari ücretle çalışan Erdem, kazancının büyük bölümünü binlerce çivi kullanarak yaptığı tablolara harcıyor. Özel bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan İhsan Erdem, Pendik Belediyesi bünyesinde verilen kursta filografinin inceliklerini öğrendi. Tarihi kahramanlar, Türk bayrağı, futbol takımlarının logoları, kişilerin isimlerini çivilerle eserlerine işleyen Erdem, yaklaşık 8 aylık çalışmayla bir de Esma-ül Hüsna tablosu yaptı. Filografi sanatının “Çiviyle telin aşkı” diye tanımlandığına değinen Erdem, bu sanatın Osmanlı zamanında terapi amaçlı kullanıldığına da dikkati çekti. Erdem, yaptığı tabloların büyük bölümünün satıldığını da belirtti.