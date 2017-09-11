Balıkçı Çomar sahibine günlük iki kilo balık yakalıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde yaşayan Hakan Atmaca'nın iki yaşındaki köpeği, bir buçuk yıldır gölden günlük iki kilo balık yakalıyor. İHA'nın haberine göre Kurzhaar cinsi köpeğin sahibi Çataksu Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Atmaca, "Çomar köpeğim 2 yaşında, her gün bana balık tutup getiriyor pişirip beraber yiyoruz" dedi.

Engin Atmaca ise yeğeninin köpeğinin her gün 1,5-2 kilograma yakın balık tuttuğunu belirterek, "Biz de taze taze balık yiyoruz, eğer merak edenler varsa buyursun gelsin, köpeğimize balık tutturup ikram edebiliriz" diye konuştu. Balıkçı köpeğe hayran kalan Tahir Günaydın ise "Arkadaşım Hakan'ın köpeğinin balık tutmasına şahit oldum, çok hoşuma gitti. İlk defa bir köpeğin balık tutuğunu gördüm. Benimde böyle bir köpeğim olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.