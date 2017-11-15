Yasemin Levy, İstanbul konserinde Koray Avcı ile düet yapacak

DHA'nın haberine göre, “Acıyı güzelleştiren kadın” olarak tanımlanan şarkıcı, Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyadaki birçok müzik türünü harmanlayarak, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak.
Daha önce de birçok ünlü Türk müzisyen ile birlikte ortak çalışmalar yapan Yasmin Levy, İstanbul konserinde Koray Avcı'yı sahnesinde ağırlayacak.
“KORAY AVCI İLE ARAMIZDA OLDUKÇA İKİ BİR BAĞ OLDUĞUNA İNANIYORUM”
Levy, Koray Avcı’nın çok yetenekli bir müzisyen olduğunu belirterek, şunları söyledi:
''Zeki Müren, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses dinleyerek büyüdüm. Güçlü ve derin seslere sahip müzisyenleri seviyorum. Bu gelişimde bir kat daha fazla heyecanlıyım, çünkü Koray Avcı ile bir ortak çalışma planlıyoruz. Çok yetenekli bir müzisyen ve birlikte sahne alacağımız için de oldukça mutlu ve heyecanlıyım. Koray Avcı'yı kendime oldukça benzetiyorum. İkimiz arasında oldukça iyi bir bağ olduğuna inanıyorum. Sürprizlerimizi bekleyin.''
BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARIYLA DOĞUNUN RİTİMLERİNİ HARMANLIYOR
6 yaşında piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy, 2002’de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses’in de aralarında olduğu birçok isimle çalışan Levy, batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz bir tarz oluşturuyor.
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