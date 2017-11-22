Yaşlanma karşıtı kremlere alternatif: Paça ve kemik suyu çorbası

Paça ve kemik suyu çorbasının cildi sıkışlaştırmada etkili kolajen maddesi yönünden zengin olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Kadınlar ciltlerine pahalı kremler uygulamak yerine haftada 2-3 kere paça çorbası içsinler" dedi.
DHA'nın haberine göre; kış aylarında artan hastalıklara karşı doğal kalkan paça ve kemik suyu çorbası. Paça ve kemik suyu çorbalarının içeriğinde kök hücre bulunduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Paça ve kemik suyu çorbaları kolajen yönünden son derece zengin. Bunlar insan sağlığı açısından çok kıymetli maddeler. Ayrıca bunların ikisi de vitamin deposu" dedi.
"ÇORBANIZI UZUN UZUN KAYNATIN"
Çorbaların terbiyesinde un kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Aktaş, "Çorbalar, muhakkak geleneksel usulde yani uzun uzun kaynatarak yapılmalı. Kemik suyunun iliği de son derece kıymetli. İliğini de tüketmek gereklidir. Bunları ne kadar baharatlı yerseniz o kadar sağlıklı. Geleneksel usulde uzunca kaynatacağınız çorbanızın içine hakiki ev sirkesi, sarımsak ve pul biberi eklerseniz bu çorbalar sizin için bir sağlık bombasına dönüşür.
"CİLDİNİZ İÇİN HAFTADA 2-3 GÜN YİYİN"
Paça ve kemik suyu çorbasının cildi sıkışlaştırmada etkili kolojen maddesi yönünden en yüksek içeriğe sahip gıdalar arasında yer aldığını ifade eden Dr. Ümit Aktaş, "Kolojen vücudumuzun ayakta durmasını sağlayan maddedir. Kolojen olmasa etlerimiz, kemiklerimiz ve kaslarımız yığılır kalır. Kolojen aynı zamanda cilt sağlığı açısından da gereklidir. Kadınlar, anti-aging (cilt gençleştirme) içeriğinden dolayı ciltlerine çeşitli kremler uyguluyorlar. Bunlarla uğraşacaklarına haftada 2-3 kere paça çorbası içseler cilt sağlıkları çok daha güzel olacak" diye konuştu.
"KALORİSİNE TAKILMAYIN, DENGEYİ KORUYUN"
Paça çorbasının yüksek kalorili olması nedeniyle özellikle formuna dikkat eden kişilerce tercih edilmemesinin de yanlış olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, şöyle devam etti: "Her gıda fazla tüketildiğinde insana zarar verir. Dengeyi korumak önemli. İnsanoğlu kendi vücuduna bakarak dengeyi kuracak. Vücudunuz size ne isteğini söyler. Siz yeter ki vücudunuzu dinlemeyi bilin. Vücudunuzu dinlerseniz doğru hareket edersiniz. Hiçbir zaman hiçbir gıda faydalı kilo kilo yiyin diyemeyiz. Her zaman dengeli tüketmek gerekir. Kalorisine de takılmayın. Kalori hesabı yanlış bir hesaptır. Ben hiçbir zaman hastalarıma kalori hesapları vermem. Matematik hesabıyla sağlık olmaz. Kaloriye takılmadan dengeli şekilde geleneksel beslenme doğru beslenmedir."
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