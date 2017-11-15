Yaşlılar için sağlıklı beslenme konferansı

Akademik Geriatri Derneği, “Yaşlılarda Beslenme, Geriatri Hastalarını Bilinçlendirme ve Farkındalık Kampanyası” kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde, “Yeterli Beslen, Sağlıklı Yaşlan” sloganıyla konferans ve etkinlikler düzenleyecek.

65 yaş ve üzerindeki bireyleri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek, beslenmede yapılan yanlışlıklar hakkında uyarmak ve diyabet konusunda gerektiğinde bir hekime başvurmaları için yönlendirmeyi amaçlayan kampanya aralık ayı boyunca da devam edecek.

Sağlıklı beslenme konferansı