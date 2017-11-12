Yasmin Erbil: Kendimi yakıştırdım

Cadde’nin haberine göre, Nergis Kumbasar, her an ekranlara döneceğinin sinyallerini verirken, Erbil ise ilk oyunculuk deneyimini değerlendirdi.



Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Dünyanın En Güzel Kokusu 2’ filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Erbil, “Kendimi beyazperdede görünce hiç garipsemedim. Aksine çok yakıştırdım” diyerek iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasmin Erbil

Nergis Kumbasar