Yassıada’nın son hali görüntülendi

Marmara Denizi’nde İstanbul’a 13 km uçaklıktaki Yassıada’nın (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) imara açılmasıyla 2015’te başlatılan otel ve kongre merkezi inşaatı, devam ediyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, 5 yıldızlı otel, lokantalar, cami, kütüphane, müze, konferans ve sergi salonlarından oluşacak projenin kaba hali ortaya çıkmaya başladı. Ali Topbaş isimli bir sosyal medya kullanıcısı, önceki gün Yassıada’nın havadan çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Havadan çekilen fotoğrafta, etrafı vinçlerle çevrili otel inşaatında sona yaklaşıldığı görülüyor. Yassıada’nın ortasında kalan alanda ise Demokrasi Müzesi ve Konferans Salonu olarak kullanılacak yapı yükseliyor. Adanın arka kısmında inşa edilen camide ise çalışmaların bitmek üzere olduğu anlaşılırken henüz herhangi bir yeşillendirme çalışmasının yürütülmediği anlaşılıyor.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı ve idama mahkûm edildiği Yassıada, 2012 yılında SİT alanı olmaktan çıkarılmış, “otel ve kongre merkezi” yapılması kararı alınmıştı.

YASSIADA - 2009

Yassıada