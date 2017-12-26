Merkezi Marmaris'te bulunan bir yat şirketinin Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Yönetim Kurulu Başkanı Hafize Müjde Özer, 17 Kasım 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Aynı zamanda yat kaptanı da olan Özer, 3 gün sonra Mumcular Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, başına poşet geçirilmiş ve brandaya sarılı olarak ölü bulundu.
DHA'nın haberine göre, alnından tek kurşunla tabancayla vurulup, öldürüldüğü belirlenen Özer'in katil zanlısı olarak 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen evli, bir çocuk babası Burkan Kunuk, jandarma tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf edip, Özer'i şaka yapmak isterken vurduğunu ileri süren Kunuk'un ifadesinden yola çıkan jandarma, cesedin ormanlık alana götürülüp, atılmasına yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı 51 yaşındaki yat kaptanı Veysel Kara'yı de gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen iki arkadaş tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Burkan Kunuk hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Veysel Kara hakkında ise suç delillerinin karartmaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Veysel Kara, avukatlarının tutukluluğuna itirazı üzerine 4.5 ay sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.
İki sanık hakkında Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burkan Kunuk, avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, tutuksuz sanık Veysel Kara, avukatları Mehmet Şahin Botsalı ve Alican Gürkan, öldürülen Hafize Müjde Özer'in oğlu Babür İnaç, kardeşi Güven Özer, avukatları Haydar Elgin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Murat Bayoğlu katıldı. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri ve Özer'in yakınları ve arkadaşları da izledi.
"KASTEN ÖLDÜRMEDİM"
Avukat Hasan Yüzbaşıoğlu, müvekkili Burkan Kunuk'un Özer'i kaza sonucu vurduğunu ileri sürüp, "Ortada bir kadın cinayeti yoktur. Ayrılmak isteyen ya da ayrılan bir kadın yoktur. Ortada çok kötü bir şaka vardır" dedi. Avukatının savunma yaptığı sırada Burkan Kunuk'un ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Son sözü sorulan Burkan Kunuk ise, "Ben bilerek ve isteyerek öldürmedim. Her şeyimi ona adadım. Her şeyimi onlara göre ayarladım. Çok sevdim, sevmeseydim durmazdım. 2 dakika kavga edip, 3'üncü dakika barışan insanlardık. Kasten asla bir şey yapmadım. Merminin ağzında olduğunu da görmedim. Silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldı. Horozu olmayan bir silahtı, şarjörü çıkarmıştım temizliyordum. Mermi olduğunu görmedim. Kasten öldürmedim" dedi.
CEZA YAĞDI
Mahkeme heyeti ara vermeden kararını açıkladı. Sanık Burkan Kunuk, TCK'nın ilgili maddelerinden kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezası, Veysel Kara'yı ise adli kontrol hükümleri kaldırılarak, TCK'nın ilgili maddesinden delilleri yok etme gizleme ve değiştirme suçlarından 4 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, her iki sanık içinde indirim hükümlerini uygulamadı.
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