Yavuz Turgul: Zor bir yönetmenim!

Yavuz Turgul, "Herkesin aklına yaratmak üzere bir fikir gelir. Önemli olan bu yaratımı bir hikayeye dönüştürüp sağlam bir yapıya dayandırmaktır" dedi.



71 yaşındaki yönetmen, yeni filmi 'Yol Ayrımı'nın senaryosunun ortaya çıkışının Şener Şen'le ortak bir arkadaşlarının anlattığı hikaye ile başladığını belirtti.



Konuşması boyunca samimi açıklamalarda bulunan Yavuz Turgul, birlikte çalışması zor bir yönetmen olduğunu itiraf etti.

Yavuz Turgul

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