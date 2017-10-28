Yaz saati kalkıyor mu? Saatler geri alınacak mı? Yaz saatine geçilecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kararda ayrıca, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu karar neticesinde gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmıştı.

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