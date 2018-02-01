İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı vatandaşların, icra müdürlüklerince satışa çıkarılan otomobil ihalelerine yediemin otoparkı çalışanlarının tehdidi nedeniyle giremedikleri şikâyeti üzerine harekete geçti. İcra müdürlüklerinin bıraktığı otomobilleri ucuza kapatan 7 yediemin otoparkının 11 şubesine operasyon düzenlendi. Aralarında otopark sahibi ve çalışanların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 6 otoparkçının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, çetenin çalışma yöntemi de ortaya çıkardı. Buna göre çete üyesi yediemin otoparkı sahibi ve çalışanları, başkaları üzerlerine otomotiv şirketleri kuruyor. Şüpheliler, araçları almak isteyenleri tehdit ediyor, ihaleye sadece onların kurduğu şirketin katılmasını sağlıyor. Çete, tehdide aldırmayan vatandaşları da çoğunlukla darp ediyor, hatta aldıkları araçları parçalıyor. Organize suç örgütü gibi hareket eden şüpheliler, ihaleye girerek icradaki kendi aracını satın almak isteyenleri bile tehdit ediyor.

MİLYONLARCA TL

Zorbalıkla araçları yüzde 40 daha ucuza satın alan yeddiemin çetesinin yüzlerce araç üzerinden bu şekilde milyonlarca TL’lik vurgun yaptığı tespit edildi. Polis, tüm ihalelerin dosyalarını icra müdürlüklerinden istedi. Adliyeye sevk edilen 12 otoparkçı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yedimenli otopark ruhsatlarının iptal edileceği belirtildi. Polis, şimdi diğer otoparkları mercek altına aldı.

113 OTOPARK, 7’Sİ ÇETENİN

2017 verilerine göre, İstanbul’da araçların çekildiği 113 otopark bulunuyor. Bu otoparklardan 7’si İstanbul Trafik Vakfı’nın, 106’sı ise İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin kontrolünde bulunuyor. Bu otoparkların birçoğu, yediemin olarak çalışıyor.

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