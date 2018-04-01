Her öğünde 100’den fazla küçük plastik parçacık yiyoruz. Bu çarpıcı bilgi, İskoçya Edinburgh’daki Heriot-Watt Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırmasıyla ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; bilim insanlarının yaptığı araştırmayla, bir kişinin 1 yıl boyunca ortalama 68 bin 415 tehlikeli plastik elyaf yediği de tespit edildi. Sadece 20 dakikada tüketilebilecek bir öğünde 14 parça plastiğe rastlayan bilim insanları, büyük öğün yemeklerde 114 parça kadar plastik yuttuğumuzu da ortaya koydu.

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TEZGÂHTAKİ BALIK DA RİSKLİ

Daily Mail Gazetesi’nin geçen hafta içi yayımladığı bir haberde ise taze balık filetolarının açık tezgâhta satılmasının da benzer bir duruma yol açarak, her 240 gramda 139 parça plastik yutulmasına sebep olduğuna dikkat çekti. İngiltere’deki Portshmouth Üniversitesi’nin araştırmasının kaynak gösterildiği habere göre, havada uçuşarak yemeklere konan plastik tozlar, boğazdan kolaylıkla geçiyor.

Uzmanlar, bu parçaların ciğerleri tahrip edebileceğini, böbrekleri zehirleyebileceğini hatta hormonlara parazit oluşturabileceğini söylüyor.



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