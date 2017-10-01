Tarih boyunca insanoğlu yemekle girdiği sınavı çözebilmiş değil. Bir tarafta yeterli yiyeceği bulamadığı için iyi beslenemeyenler varken, diğer bir tarafta da varlık içerisinde çok kötü beslenenler var. Yaşam kalitemizi az veya çok yemek yemekten dolayı bir türlü doğru çizgiye oturtabilmiş değiliz. Bunun herhalde eğitimle ve gelişmişlikle de bir korelasyonu olmaması lazım ki, yeme bozuklukları konusunda ABD başı çekiyor. Birçoklarının kafasına takılan soru şu, “Neden dünyanın en zengin ülkelerinin vatandaşları giderek daha kötü besleniyor?” HT Pazar'dan Murat Bozok'un haberi...

YEMEK MACERASI 128 DAKİKA ALIYOR

Birçoklarına göre bu sorunun cevabı; zaman. Bir kişinin alışverişle başlayan, yemek pişirmeyle devam eden, bulaşık ve temizlikle biten evde yemek yapma macerasının ortalama süresi 128 dakikaymış. Bir başka deyişle iki saatin biraz üzerinde. Bunun yerine en yakındaki bir fast-food restoranına gidip, yemeğini bitirip çıkması maksimum 40 dakikasını alıyor. Aradaki üç katı gibi bir zaman farkı var.

Burada stratejik noktanın planlama olduğunu düşünüyorum. Planlamak için de, önce umursamak gerekiyor. Dünya üzerinde yüz milyonlarca insan bir sonraki öğünde ne yiyeceğini bilmiyor. Bunların bir kısmı imkânsızlıklar yüzünden, bir kısmı da umursamadığından dolayı bir sonraki öğünlerindeki yemeğin nereden geleceğinin, sağlıklı ya da sağlıksız olacağının, kalori değerinin farkında değil. Yemeğe lezzet ve besin değerlerinin bir harmonisi olarak bakanların sayısı az. Bunun için bilinç, bilgi, hassasiyet ve kendine önem vermek gerekiyor.

Bu konuda iki hususa özellikle değinmek istiyorum. Zira evde yemek yemek konusunda göreceli olarak şanslı bir milletiz. Bizim için sofraları kuran, pişiren ve toplayan ebeveynlerimize ne kadar teşekkür etsek az. O yüzden “Eline sağlık, teşekkürler” demeyi çok görmeyelim. İkincisi ise planlı ve bilgili olmanın, yemek yapma sürecini kısalttığını ve keyifli bir hale getirdiğini unutmamak gerekiyor. Hayatın keşmekeşinden birkaç saatliğine de olsa sıyrılmanın en iyi yollarında bir tanesi yemek yapmak. Ayrıca insanın bilmediği konularda zorlandığını ve ciddi önyargıları olduğunu unutmamak lazım. Yemek yapmayı denemediğiniz sürece, kafanızda ‘zor bir iş’ olarak algılamaya devam edeceksiniz.

HER LOKMAYI BİLMEK

Yemeği hayatımızda daha üst bir noktaya koymak, öğrenmek için fırsatları kollamak, zaman ayırmak ve değer vermek gerekiyor. Kuşkusuz sağlıklı ve lezzetli yemek yemenin ilk şartı evde kendi yemeğini kendin pişirmek. Bunun öncesinde bildiğin ve güvendiğin üreticilerden alışveriş yapmak. Tencerenin içerisine giren, dolayısıyla boğazımızdan geçen her lokmayı bilmek. Bu konuda bilinçli olmak. Sevdiklerimizi ve kendimizi de bu şekilde beslemek. Eğer değerliysek ve etrafımızdakilere de değer veriyorsak, bu sözde kalmamalı.