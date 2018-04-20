Yemekteyiz yarışmasında bu akşam yarışacak son yarışmacının ardından haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz'de yarışmacılar her gün evinde bir yarışmacıyı ağırlayarak yemek yapıyor ve gün sonunda puanlama yapılıyor. Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi merak ediliyor. Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? 13 Nisan Yemekteyiz kim kazanacak?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in bu haftaki bölümlerinde Turan, Cevdet, Nermin, Emre ve Seynur hanım yarıştı. Haftanın son gününde yani bugün Emre hanım yarışacak ve Emra Hanım'ın yarışmasından sonra yapılacak puanlamanın ardından Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli olacak.

1. gün: Turan bey (20 puan)

2. gün: Cevdet bey (18 puan)

3. gün: Seynur hanım (13 puan)

4. gün: Nermin hanım (16 puan)

5. gün: Emre hanım (Bugün yarışacak)

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