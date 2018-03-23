Yemekteyiz'de haftanın birincisi için gözler bugünkü puanlamada. Haftanın 5 günü boyunca her gün bir yarışmacının yarıştığı Yemekteyiz'de geçtiğimiz dört günün ardından bugün de haftanın finali yapılıyor. Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta yarışan Murat Kartbaba, Silva Değirmenci, Hanife Akbulut, Ali Arıç ve Gurbet Ekşi yarıştı. Haftanın ilk günü Murat Kartbaba, evinde dört yarışmacıyı da misafir etti ve hazırladığı yemekler sonrasında gün sonunda puanlama yapıldı ve Murat Kartbaba 14 puan aldı.

Yemekteyiz'in ikinci gününde Silva Değirmenci yarıştı. Yemeklerin yenmesi sonrasında gün sonunda yapılan puanlamada Silva Değirmenci 12 puan topladı ve Murat Kartbaba'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Yemekteyiz'in üçüncü gününde Hanife Akbulut yarıştı. Gün sonunda yapılan değerlendirmede Hanife Akbulut 11 puan topladı ve üçüncü sırada yer aldı.

Yemekteyiz'in dördüncü gününde Ali Arıç yarıştı. Yemek sonrasında Ali Arıç toplamda 18 puana ulaştı ve bu puanla birlikte Yemekteyiz'de yarışmacıları geçerek birinci sıraya adını yazdırdı.

Yemekteyiz'in son gününde ise Gurbet Ekşi yarışmaya başladı. Gurbet Ekşi'nin yarışmasından sonra puanlamalar yapılacak.

Haftanın finalinde ise Onur Büyüktopçu, yarışmacılara verdiği puanı söyleyecek ve aynı zamanda puanlamalar sonucunda haftanın birincisinin kim olduğunu açıklayacak. Haftanın birincisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

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