Yemen'de çatışmalar yeniden şiddetlendi!

Yemen'in başkenti Sana'da meşru hükümet karşıtları arasında devam eden çatışmaların akşam saatlerinde yeniden şiddetlendiği bildirildi.
Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçlerinden isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, Husiler ile Salih güçleri arasında başkentte bir süredir devam eden çatışmaların akşam saatlerinde yeniden şiddetlendiğini söyledi.
Husilerin Cezayir Caddesi'ne doğru ilerlediğini ve çevre mahallelerde kontrolü sağladığını ifade eden yetkili, Salih güçlerinin karşılık vermesi sonucu Husi militanların bölgeden geri çekilmek zorunda kaldığını aktardı.
"Husiler, ağır silahlar ve tanklarla üzerimize geliyor. Biz ise askeri destekten mahrumuz." diyen yetkili, iki taraftan da onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.
MCGOLDRİCK'TEN ÇATIŞMALARA SON VERİLMESİ ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, başkent Sana'da meşru hükümet karşıtları arasında devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı.
McGoldrick, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da meşru hükümet karşıtları arasında devam eden çatışmalardan derin endişe duyduğunu ifade ederek, şiddet olaylarına son verilmesini istedi.
Çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin evlerinde mahsur kaldığına dikkati çeken McGoldrick, açıklamasında "Husiler ve Salih yanlıları arasında devam eden çatışmalarda onlarca sivilin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı söyleniyor." ifadesine yer verdi.
McGoldrick, taraflara, uluslararası insan hakları hukukuna riayet etmesi, sivilleri ve kentin altyapısını koruması çağrısında bulundu.
Taraflar arasındaki çatışmalar Sana ve çevresinde son günlerde yeniden alevlendi.
Sağlık kaynaklarından daha önce yapılan açıklamada, Sana'da cumartesi sabah saatlerinden itibaren devam eden çatışmalar nedeniyle 35 kişinin öldüğü, 225 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor. Karşılıklı sert açıklamalar ve restleşmelerle başlayan gerginlik, Sana'da zaman zaman silahlı çatışmalara neden oluyor.
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