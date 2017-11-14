Yemen'de karargaha yönelik bombalı saldı: 9 asker öldü

AA'nın haberine göre; Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen özel kuvvetlerin bulunduğu karargaha düzenlenen saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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