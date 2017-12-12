DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede 283 şüpheli difteri vakası tespit edildiği, 34 kişinin ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salgının ülkedeki 15 şehirde görüldüğü ifade edildi.

AA'nın haberine göre; Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi güçleri ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.

DSÖ, koleranın ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde yaklaşık 1 milyon şüpheli vaka görüldüğünü, salgın nedeniyle 2 bin 219 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de difteri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini bildirdi.caklarında yanıklar oluşan anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Zeynel D. gözaltına alındı.