Alınan bilgiye göre, ağabeyi cezaevinde olan S.B. (30), üç çocuğuyla yaşayan yengesinin D.B’nin (27) evine gelerek kadını önce darp etti, daha sonra cinsel saldırıda bulundu. Kadın ve ailesi Köprübaşı Polis Merkezi’ne giderek S.B.’den şikayetçi oldu.

BASKINDA YAKAYI ELE VERDİ

İHA'nın aktardığına göre; Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şikayet üzerine harekete geçti. Zanlının gidebileceği yerlere şok baskınlar yapan polis kısa sürede şahsı yakaladı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Beni çekmeyin 3 çocuğum var" diye tepki gösterdi.

Sezer B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BANA YATAK ODASINI GÖSTERD"

Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderinin S.B.'nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürdüğünü belirten genç kadın ifadesinde, "Dün akşam kapı çaldı. Önemli bir şey söyleyeceğim diyen kayınbiraderime kapıyı açtı. Kapıyı kilitleyip anahtarı cebine koydu. 'Bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Bana tecavüz etti. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süreen S.B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.





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