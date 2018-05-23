Yeni dönemde Meclis'te olmayacaklar

Milletvekili aday listelerinin kesinleşmesiyle birlikte 26. Dönem’de görev alan milletvekillerinin büyük çoğunluğu aktif siyasete veda etti. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre kendi isteğiyle aday olmayanlar dahil toplam 303 milletvekili listelere giremedi. Meclis’teki kavgalarda yer alan vekillerin önemli kısmının liste dışı kalması dikkat çekti. Kadın vekillerin saç saça baş başa girdiği, CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın kendini kürsüye kelepçelediği günün fotoğraflarında yer alan birçok isim de liste dışı kaldı.

Nazlıaka, CHP’ye dönemediği için listelerde yer bulamazken, kavgada ön safta yer alan, saçları savrularak kürsüye saldıran AK Partili Gökçen Özdoğan Enç aday olamadı. Ayırmak için gittiği kavgaya karışan eski Bakan Fatma Güldemet Sarı ile AK Partili Ayşe Sula Köseoğlu ve Canan Candemir Çelik de aynı karelerde yer alıp listeye alınmayan vekiller arasında. Kavgayı ayırmak için büyük çaba harcayan AK Partili Nurettin Nebati ile Hilmi Bilgin de listelerde yer almadı. Fotoğraflarda kürsü önüne giden isimlerden CHP’den Elif Doğan Türkmen, Melike Basmacı, Tur Yıldız Biçer, Barış Yarkadaş ile AK Parti’den Ahmet Gündoğdu, Lütfiye İlksen Ceritoğlu da Meclis dışında kaldı.

Meclis kavgalarında uzun süre küfürleri ve fiziki müdahaleleriyle en çok öne çıkan isim olan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan da listeye giremedi. Bir kavgada burnu kırılan AK Partili Fatih Şahin Ankara’da birinci bölge 2. sıradan aday gösterildi. Aynı kavgada yaralanan CHP’li Niyazi Nefi Kara listeye giremedi, bacağından ısırıldığını öne süren AK Partili Muhammet Balta ise Trabzon’da liste başı oldu. MHP’li vekillerin kulis çay ocağına kıstırdığı CHP’li Musa Çam liste dışı kaldı.

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