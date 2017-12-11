Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

Yeni Galata Köprüsü, bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması sebebiyle köprü, 12 Aralık 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

AA'nın haberine göre, belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü (Unkapanı) kullanmaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan 02.30-03.30 saatleri arasında ise Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'nün UKOME kararı gereği deniz trafiğine açık olması nedeniyle bu saatlerde araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.