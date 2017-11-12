Yeni Gelin 24. bölüm ile yine zirvede! Show TV'de

Show TV’nin eğlenceli dizisi Yeni Gelin, dün akşam ekrana gelen 24. bölümüyle yine izleyenlere kahkaha fırtınası yaşattı. Yeni Gelin, Total’de 6,90 izlenme oranı (rating), 16,95 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #başımızagelenler etiketi ile Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ersoy Güler ve Tülay Kocatürk üstleniyor.

YENİ GELİN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in dün akşam ekrana gelen 24. bölümünde İskender Bozok’un varlığı tüm konağı karıştırdı. Sadece Asude’yi düşünen ve aşk acısı çeken Kalender Ağa bu meseleden uzaktı. Asude gibi görünmek için kendilerini baştan yaratmaya karar veren Möhteber, Ayşe ve Asiye, Bella’dan yardım istedi. Hazar, eşleriyle kavga eden Kağan ve Gökhan’ı Kalenderhane’ye getirdi.

Sarı peruklarıyla ve kıyafetleriyle bambaşka görünen kaynanalar, Kalender Ağa’nın karşısına çıktı. Kalender’in sert tepkisiyle karşılaşan ve kaçan kadınlar, konağa dönmeye çalışırken kendilerini büyük bir belanın içine soktular. Bir anda kendilerini nezarethanede bulan Bozok kadınları suçu Bella’ya attı. Konakta can güvenliği olmayan Bella çareyi kaçmakta bulsa da, Kalender’e verdiği sözden dolayı konağa tekrar geri döndü. Kağan ve Gökhan eşleriyle barışırken Bella, Hazar’a konağın düzenini sağlamak için mücadele edeceğinin sinyallerini verdi.

YENİ GELİN’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 25. bölüm tanıtımı yayınlandı. Aile divanında konağın gelin gözdesinin Bella Bozok olduğunun açıklandığı tanıtımda, Bella’nın her dediğini yapmak zorunda olan gelin ve kaynanaların eğlenceli görüntüleri dikkat çekti.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 25. bölüm fragmanı