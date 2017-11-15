Yeni Gelin 25. bölüm 2. fragmanı: "O Ağa buraya gelecek!"

SHOW TV'de Cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Yeni Gelin'in 25. bölüm 2. fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda Möhteber, Asiye ve Ayşe’nin, Kalender Ağa’nın konağa dönmesi için her türlü yolu deniyor! İşte Yeni Gelin 25. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.

"O AĞA BURAYA GELECEK!"

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 25. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Möhteber, Asiye ve Ayşe’nin, Kalender Ağa’nın konağa dönmesi için her türlü yolu denediği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekti.

YENİ GELİN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yeni Gelin’in geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekrana gelen 24. bölümünde;

İskender Bozok’un varlığı tüm konağı karıştırdı. Sadece Asude’yi düşünen ve aşk acısı çeken Kalender Ağa bu meseleden uzaktı. Asude gibi görünmek için kendilerini baştan yaratmaya karar veren Möhteber, Ayşe ve Asiye, Bella’dan yardım istedi. Hazar, eşleriyle kavga eden Kağan ve Gökhan’ı Kalenderhane’ye getirdi.

Sarı peruklarıyla ve kıyafetleriyle bambaşka görünen kaynanalar, Kalender Ağa’nın karşısına çıktı. Kalender’in sert tepkisiyle karşılaşan ve kaçan kadınlar, konağa dönmeye çalışırken kendilerini büyük bir belanın içine soktular. Bir anda kendilerini nezarethanede bulan Bozok kadınları suçu Bella’ya attı.

Konakta can güvenliği olmayan Bella çareyi kaçmakta bulsa da, Kalender’e verdiği sözden dolayı konağa tekrar geri döndü. Kağan ve Gökhan eşleriyle barışırken Bella, Hazar’a konağın düzenini sağlamak için mücadele edeceğinin sinyallerini verdi.

yeni gelin

Yeni Gelin 25. bölüm fragmanı

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı

Yeni Gelin 25. bölüm 2. fragmanı