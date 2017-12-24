Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kurumlarda görev yapan 2 bin 766 personel kamudan ihraç edildi.
Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245 kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 12 kişi, TÜBİTAK'tan 45 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 kişi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 kişi, ihraç edildi.
155'i Kara Kuvvetleri, 155'i Deniz Kuvvetleri, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.
Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi, ihraç edildi. Yargıtay Başkanlığı'ndan 22 kişi ihraç edildi.
Yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.
GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN VE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ (24 ARALIK 2017)
1 SAYILI LİSTE İHRAÇ EDİLEN PERSONEL
2 SAYILI LİSTE GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL
3 SAYILI LİSTE RÜTBESİ ALINAN PERSONEL
4 SAYILI LİSTE KAPATILAN KURUMLAR
5 SAYILI LİSTE AÇILAN KURUMLAR
6 SAYILI LİSTE İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER
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