Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı'ndan da 20 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler arasında, bir dönem Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı olan Kadir Güntepe de yer aldı.

FETÖ'DEN YARGILANIYOR

Beytüşşebap Kaymakamı olduğu dönemde rütbe tenzili ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Güntepe, daha sonra FETÖ/PDP terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Güntepe'nin yargılaması Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Hazırlanan iddianamede, Güntepe'nin, şifreli haberleşme programı ByLock'a 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez kullandığı iddia edilmişti. Güntepe Beytüşşebap'ta Jirki Aşireti tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin protesto edildiği gösteride de konuşma yapmıştı.

ESKİ VALİ KÜRKLÜ DE İHRAÇ EDİLENLER ARASINDA

İhraç edilenler arasında FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü de bulunuyor.

Burdur Valiliği görevini 2014-2016'da yürüten Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül 2017'de açığa alınmıştı. İstanbul'da 29 Eylül 2017'de gözaltına alınan Kürklü'nün, Burdur Valisi olarak görev yaptığı dönemde kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu tespit edilmişti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığına göre, Musa Anter'in Batman Belediyesi'nde görev yapan oğlu Dicle Anter de KHK ile ihraç edilenler arasında yer aldı. Anter ile birlikte Batman Belediyesi'nden toplam 17 kişi ihraç edildi.

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