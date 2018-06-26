Seçimlerin sonuçlanmasının ardından, piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve uygulanacak temel ekonomik politikalara kilitlendi. 16 üyeli olması beklenen yeni kabinede 3 koltukla sınırlandırılan ekonomi yönetimine kimlerin geçeceği merakla bekleniyor. Kulislerde, milletvekili adayı gösterilmeyen 4 bakanın yanı sıra, iş dünyasından da sürpriz isimlerin yeni ekonomi yönetiminde yer alabileceği konuşuluyor. Seçim sonuçları açıklanırken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşturacağı yeni kabineye ve bürokrasideki yeniden yapılanmaya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, “daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma süreçleri” vizyonu çerçevesinde, bürokrasideki kademeler azaltılacak. Genel müdür dahil 500 üst düzey bürokratın bakanları ile göreve gelip bakanların görev süresi dolunca görevlerinden ayrılmaları öngörülüyor. Başbakan ve yardımcılarının da dahil olduğu 27 üyeli kabine 16 üyeye düşecek. Ekonomi bakanlıklarında halen görev yapmakta olan genel müdür, müsteşar ve yardımcıları ile bakan yardımcılarının akıbeti ise merak ediliyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE HAZIRLAYACAK
Erdoğan, beraber çalışacağı bakanları da kendisi atayacak. Seçimlerden kısa süre önce açıklanan yeni yapıya göre, en dikkat çekici değişim ekonomi yönetiminde yaşanacak. Üretim, finans ve ticaretten oluşacak 3’lü sacayağında Hazine ve Maliye, Sanayi ve Kalkınma ile Ticaret bakanlıkları yer alacak. Bu yapılanma ile bakanların görev alanları netleştirilerek yetki karmaşasının önüne geçilecek. Bugüne kadar Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından hazırlanan bütçeyi artık Cumhurbaşkanlığı hazırlayacak. ‘Strateji ve Bütçe Başkanlığı’, bütçe yapımı ve yönetimini etkin yürüterek, mali disiplin ve verimliliği amaçlayacak. 2019 bütçesi, ekim ayında Meclis’e sunulacak.
HARCAMALAR İÇİN TEDBİR
Varlık barışı, imar barışı ve yapılandırma gelirlerinin yanı sıra kamu harcamaları için tedbir alınacak.
VEKİL OLMAYAN AĞBAL KABİNEDE YER ALABİLİR
Bakan olarak atananlar milletvekili olamayacak. Aday gösterilmeyen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yeni yapılanmada yer alabilecekleri belirtilirken, özel sektörde başarılı olmuş şirket yöneticileri ve CEO’lara da teklifte bulunulabileceği dile getiriliyor.
Milletvekili seçilen ekonomiyle ilgili 7 bakanın yeni kabinede görev alıp almayacağına, Meclis’teki dengeler değerlendirildikten sonra karar verilmesi bekleniyor. Oldukça dolu bir ajanda ile göreve başlayacak olan yeni ekonomi yönetimi, çift haneli enflasyon, işsizlik, cari açık, yüksek faiz, döviz kuru gibi acil sorunlara çözüm arayacak. Dolar kuru ve faizdeki artışı kontrol altına almak için birtakım tedbirlerin devreye sokulması bekleniyor.
4 OFİS, 9 KURUL AKTİF ROL OYNAYACAK
Doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı çalışacak ve hükümet politikalarına yön verecek 4 ofis kurulacak. Finans, İnsan Kaynakları, Dijital Dönüşüm ve Yatırım Ofisleri yeni dönemde etkin görev alacak. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na en yakın yapılanmalardan birini de kurullar oluşturacak. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları isimleriyle 9 kurul oluşturulacak. Bakanlıklardan farklı olarak daha çok “danışma kurulu” görevi üstlenecek olan kurullarda, iş dünyasından üniversitelere, kültür-sanattan bilime kadar alanında uzman kişiler politika inşa süreçlerine dahil edilecek. Ekonomi Politikaları Kurulu’na da tüm taraflar dahil edilerek ekonomiye yön verecek politikalar masaya yatırılacak. Yeni sistemde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Rekabet Kurumu gibi üst kurullar ise özerk yapısını koruyacak.