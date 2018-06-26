Seçimlerin sonuçlanmasının ardından, piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve uygulanacak temel ekonomik politikalara kilitlendi. 16 üyeli olması beklenen yeni kabinede 3 koltukla sınırlandırılan ekonomi yönetimine kimlerin geçeceği merakla bekleniyor. Kulislerde, milletvekili adayı gösterilmeyen 4 bakanın yanı sıra, iş dünyasından da sürpriz isimlerin yeni ekonomi yönetiminde yer alabileceği konuşuluyor. Seçim sonuçları açıklanırken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşturacağı yeni kabineye ve bürokrasideki yeniden yapılanmaya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, “daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma süreçleri” vizyonu çerçevesinde, bürokrasideki kademeler azaltılacak. Genel müdür dahil 500 üst düzey bürokratın bakanları ile göreve gelip bakanların görev süresi dolunca görevlerinden ayrılmaları öngörülüyor. Başbakan ve yardımcılarının da dahil olduğu 27 üyeli kabine 16 üyeye düşecek. Ekonomi bakanlıklarında halen görev yapmakta olan genel müdür, müsteşar ve yardımcıları ile bakan yardımcılarının akıbeti ise merak ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE HAZIRLAYACAK

Erdoğan, beraber çalışacağı bakanları da kendisi atayacak. Seçimlerden kısa süre önce açıklanan yeni yapıya göre, en dikkat çekici değişim ekonomi yönetiminde yaşanacak. Üretim, finans ve ticaretten oluşacak 3’lü sacayağında Hazine ve Maliye, Sanayi ve Kalkınma ile Ticaret bakanlıkları yer alacak. Bu yapılanma ile bakanların görev alanları netleştirilerek yetki karmaşasının önüne geçilecek. Bugüne kadar Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından hazırlanan bütçeyi artık Cumhurbaşkanlığı hazırlayacak. ‘Strateji ve Bütçe Başkanlığı’, bütçe yapımı ve yönetimini etkin yürüterek, mali disiplin ve verimliliği amaçlayacak. 2019 bütçesi, ekim ayında Meclis’e sunulacak.