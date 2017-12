Haberturk.com Mehmet Kılıç

Yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz! 2018 yeni yıl mesajları ile arkadaşlarınızı ya da akrabalarınızı mutlu edin. Yeni yıl için "en güzel yeni yıl mesajları" internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İşte 2018 yılbaşı için en güzel mesajlar.

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Aralık ayının son günü gece yarısından sonra yeni bir yılın ilk günü başlar. İnsanlar yeni bir yıla girerken de sevdiklerine, eş ve dostlarına yılbaşı mesajları gönderirler.

En güzel yeni yıl mesajlarını haberimizde sizin için derledik. İşte 2018 için en güzel yılbaşı mesajları…

YENİ YIL (YILBAŞI) MESAJLARI 2018

-Her yıl biraz daha büyüyoruz, biraz daha eskiyor ömür, biraz daha değişiyor her şey. Sende büyüdün kocaman oldun meleğim. Ama hala daha dün gibi gözlerimin önünde ilk adımların. Seni çok seven annen. Yeni yılımız kutlu olsun güzel kızım.

- Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

-Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!

- Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

= Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

= Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

= Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.

= Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar…

= Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Hayatımda tanıdığım ilk erkek ilk kahramanım sen oldun. Her anıma tanık, mutluluğuma ortak oldun. Yeni yılda da nice mutlulukları paylaşmak dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun babacığım.

♥ En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

♥ Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2018 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

♥ Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

♥ Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle, Mutlu Seneler.

♥ 2018 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin.

♥ Karayollarında değil, senin kollarında öleyim… Onca yıl geçti sevgilim, her yeni yıl bir şeyler getirdi bir şeyler götürdü bizden, ama yılların bana en büyük getirisi her zaman sen oldun. İyi ki varsın yeni yılımız kutlu olsun!

♥ Bugün Dertleri Bir yana Bırakın, Bugün Gözyaşlarını Unutun, Bugün Daha Mutlu Yarınlar için İnadına Hayata GülümSeyin, 2018 Yılınız Kutlu Olsun...

* İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun. 2018 yeni yılınız kutlu olsun

* Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar! 2018 yeni yılınız kutlu olsun

* Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar! 2018 yeni yılınız kutlu olsun

* Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle. 2018 yeni yılınız kutlu olsun

* Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… 2018 yeni yılınız kutlu olsun

DİNİ YENİ YIL MESAJLARI

ALLAH azze ve ceIIe geçmiş yıIımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yıIda da hakkımızda hayırIı mübarek kıIsın inşaIIah sadakatimizde daha nice uzun yıIIara seIam ve dua iIe…

Hicri yeni yıIımızın ümmete, kendimize. TopIumumuza diriIiş oImasını cenabı haktan diIerim…

ÜIkemizde ve dünyada şiddet oIayIarının arttığı şu günIerde sevgi barış ve kardeşIik dini İsIam’ı yeniden idrak etme ve tüm insanIığa tebIiğ etme zamanıdır yeni hicri yıIınız mübarek oIsun…

AIIah hepimizin yar ve yardımcısı oIsun. Yeni yıIımız tüm İsIam aIemine hayırIar getirsin.

Yeni yıIımızda, rabbim tüm İsIam âIeminin korktukIarımızdan emin umdukIarımıza naiI oImak nasip etsin.

SeIam ve dua iIe AIIah’a emanet oIun her şey gönIünüzce oIsun. Yeni yıIınız kutIu oIsun…

yeni yıl mesajları

Yılbaşı mesajları

2018 mesajları

yeni yıl mesajları 2018

dini mesajlar

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER