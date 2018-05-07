Çamlıca Camii inşaatında sona gelinirken, iskelelerin bir bölümünün söküldüğü caminin içi ilk kez görüntülendi. Ccami içinden drone ile görüntülenirken, Çamlıca Camii'nin 10 Haziran 2018 Kadir Gecesi'nde ibadete açılacağı belirtiliyor.

İHA'nın haberine göre, 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Cami inşaatında sona gelindi. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskelelerin bir bölümü söküldü. İskelelerin bazılarının kaldırılmasyla tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıktı. Muhteşem mimar içeriden drone ile görüntülendi. Görüntülerde dev kubbe ve iç süslemeleri görülürken , cami inşaatın neredeyse tamamının bittiği görülüyor. Kadir Gecesi'nde ibadete açılacak Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metre kare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

KADİR GECESİ'NE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk yaptığı açıklamada, "Ana kubbemizini altında buluyoruz sıfırdan 72 metre yükseklikte 34 metre çapında tam ortasında Esma'ül Hüsna'dan 16 tane olduğu, Allah'ımızın güzel isimlerinden 16 tanesini nakşettiğimiz ana kubbe yazımız ve desenimiz. Yazımız ve süslememiz nanoteknoloji ile paslanmaz çelikten üretilip, boşlukta duruyor imajını vermek üzere kubbeden 40 santimetre boşlukta yerine takılmış durumda.Ana kubbemizi taşıyan dört büyük kemerin altında Fetih Suresi'nin tamamı buradaki metrajı 220 metre boyunda. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Fetih Suresi'ni buraya nakşettik. Şu andaki programımızı Kadir Gecesi'nde açılmak için uğraşıyoruz. Takdir sayın Cumhurbaşkanımızın olacaktır" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER