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Öğrencilerden Halep'e yardım

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:40
Öğrencilerden Halep'e yardım

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar İmam Hatip Ortaokulu Öğrenci Meclisi "Uzat Elini, Kurtar Halep'i" sloganıyla maddi yardım topladı.

Okul bünyesinde tüm öğrenci ve öğretmenler, kışın bu zor şartlarda savaş koşullarında yaşamaya çalışan Suriyeli kardeşlerine harçlıklarıyla destek olmaya çalıştı.

Okul Müdürü Mehmet Çetin, öğrencileri ve öğretmenleri bu duyarlılıklarından dolayı kutladı.

Çetin, şöyle konuştu:

"Yaşanan bu zulme ve insanlık dramına Dinar İmam Hatip Ortaokulu olarak duyarsız kalamazdık. Bir yaralıya ilaç, bir çocuğa battaniye ya da aş olabildiysek ne mutlu bizlere. Öğrencilerimiz hem harçlıklarıyla hem dualarıyla mazlumların yanında olduklarını gösterdiler. Denizde bir damla olan bu bağışın artarak devam etmesini diliyorum."

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