İhsaniye'de girişimciler belgelerini aldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - İŞKUR, KOSGEB ve Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İhsaniye Esnaf Odası işbirliği ile düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla bitirenlere belgeleri verildi.

İhsaniye'de düzenlenen törene Belediye Başkanı Şaban Çabuk, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Başkan Vekili Atilla Kocabaş, İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ve ilçe yöneticileri katıldı.

İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk, törende yaptığı konuşmada, "Allah devletimize zeval vermesin, dostluğumuz birliğimiz daim olsun. Bu vesileyle tüm yeni girişimcilerimizi tebrik ediyor, ticari hayatlarında başarı diliyorum." dedi.

ESOB Başkanı Konak ise, "Devletimiz gençlerimize iş veriyor, aş veriyor. Girişimcilik kurslarımızı bitiren bütün gençlerimizin iş yeri açmalarını, hatta yanında eleman çalıştırmalarını diliyorum. Bu arada, iş yeri açarken karşılaşacakları her türlü sorun için bize başvurabilirler." diye konuştu.

İhsaniye Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da girişimcilik kurslarının açılmasına destek veren kurumlara teşekkür etti.

Törende, girişimcilik kursunu başarıyla bitiren 24 kişiye belgeleri verildi.