Siirt'te güvenlik güçlerine moral ziyareti

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SİİRT (AA) - Siirt Gençlik Merkezi Müdürü İrfan Tekin ve beraberindeki öğrenciler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan polislere moral ziyaretinde bulunarak karanfil verdi.

Gençlik Merkezi Müdürü İrfan Tekin, ziyarette yaptığı konuşmada, İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polisler için başsağlığı dileğinde bulunarak, terörün dili, dini, imanının olmadığını söyledi.

Her zaman Türkiye’nin bölünmeye ve parçalanmaya çalışıldığını ancak kendilerinin buna izin vermeyeceğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçı sonrası dönüş hazırlığındaki çevik kuvvet polisimizi hedef alan menfur saldırıda birçok polis ve vatandaşımız yaşamını yitirdi. Aynı terör saldırısında birçok kişi de yaralandı. Polisimizin her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz."

Tekin, saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

