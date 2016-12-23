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PKK üyelerine dağıttığı silahları kayıt altına almış

23 Aralık 2016 Cuma, 11:34

VAN (AA) - CEMAL AŞAN - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla dava açılan 8 sanık hakkında on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Ağustos'ta PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği ve saldırılarına devam ettiği belirtildi.

- Dağıtılan silahlar ve mühimmat kayıt altına alınmış

İddianamede, Barış Mahallesi Yavrucak mezrası Şireş Yaylası'nda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Dokümanlarda, yakalanan şüphelilerin kullandıkları kod isimler ile terör örgütüne sunduğu raporların bulunduğu kaydedilen iddianamede, ayrıca teröristlerin şüphelilere dağıttığı silahlar ve mühimmatla ilgili bilgilerin de kayıtlarda yer aldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin terör örgütü PKK adına ilçede faaliyet yürüttükleri vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüyle organik bağ içinde olmadan ve hiyerarşik ilişki içine girilmeden şüphelilere kod adı verilmeyeceği, bugüne kadar yapılmış ve yapılmakta olan soruşturmalardan açıkça anlaşılmaktadır. Şüphelilere dağıtılan silahların seri numarası ve markasına kadar yazıldığı, şüphelilerle ilgili bilgilerin doğru olduğu, Başkale ilçe merkezi ve kırsalında terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, tüm soruşturma evraklarından anlaşılmaktadır.

Şüphelilerin ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına talep olunur."

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