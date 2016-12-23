Malatya Valisi Toprak'a ziyaretler

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MALATYA (AA) - Vali Mustafa Toprak, kentteki oda başkanları, bölüm başkanları ve çeşitli kurumların temsilcilerini kabul etti.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir ve Oda üyeleri, Vali Toprak'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Vali Toprak, ziyaretlerinden dolayı Özdemir ve üyelere teşekkür ederek, ülkede ilgili kurum ve kuruluşların her zaman için insan sağlığı ile ilgili kontrollerini titizlikle yürüttüğünü, son yıllarda bu konulara daha da fazla ağırlık verildiğini söyledi.

Hayvan sağlığının direk olarak insan sağlığını etkilediğini, canlı hayvanlardan bulaşan hastalıklar ya da hayvansal ürünlerin tüketiminden kaynaklanan hastalıklar sonucu ölüm veya karantina gibi uygulamalara varacak istenmeyen olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Toprak, kendilerinin de bu konuda katkı sunmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı ve Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bayram Murat Asma da Vali Mustafa Toprak' ziyaret etti.

Prof. Dr. Asma, kabulünden dolayı Vali Toprak'a teşekkür ederek kendisinin ve Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yapmış olduğu kayısı kültürü ve kayısı ıslah çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Malatya'nın ekonomisine ve kültürüne katkı sunan kayısı ile ilgili bu çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Vali Toprak, kayısının ilin ekonomisi için önemine ve katma değer olarak kayısıdan elde edilecek ürünlere değindi.

Vali Toprak ayrıca Doğanşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nusret Ürkmez, antrenör ve basketbol takımının oyuncularını, Malatya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Şeyho İlbeği, üyelerini, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş ve Konsey üyeleri ve Oğuz Boyları Kardeşlik Derneği Başkanı Murat Ali Tutar ve Dernek üyesi gençleri kabul etti.