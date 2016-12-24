"Dünya Şekillenirken Türkiye ve 15 Temmuz" konferansı

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MANİSA (AA) - Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, "Anayasa ve başkanlık sistemi gelirse sermaye, askeri ve polis darbeleri ortadan kalkacak, Türkiye kalkınmaya geçecek." dedi.

Manisa Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen “ Dünya Şekillenirken Türkiye ve 15 Temmuz” konulu seminere Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik konuşmacı olarak katıldı.



Türk milletinin 15 Temmuzda inanılmaz bir dik duruş gösterdiğini söyleyen Turgay Güler "Ülkemiz üzerinde şu anda oyunlar oynanıyor. Milletimiz hainlerin bu oyununa prim vermiyor, Cumhurbaşkanın arkasında dimdik duruyor. 2023'e giderken, ülkemizde huzur ve istikrarı bozmak isteyenler bazı oyunlar sergiliyor. Terör olayları ile ülkemizde huzursuzluk çıkarmak isteyenler milletimizin duruşu ile başaramayacaklar." dedi.

- Darbede amaç iç savaştı

Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Çelik de " 15 Temmuz darbe girişimini önleyen o gün tankların karşısına geçen, canını ortaya koyan millet var artık. 15 Temmuzdaki askeri darbemiydi, hayır değil. Türkiye'yi resmen iç savaşa götüreceklerdi. " dedi.

Programda Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Ak Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Uyar Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik'e günün anısına Demirci Halısı hediye edildi.

Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansa Belediye Başkanı Selami Selçuk, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.