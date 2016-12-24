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Sulakyurt'ta Haleplilere yardım kampanyası

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:11
Sulakyurt'ta Haleplilere yardım kampanyası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde Haleplilere yardım kampanyası ve teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.

Sulakyurt Belediyesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında çarşı meydanında Haleplilere yardım için çadır kuruldu.

Çadırın açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Bildik, Halep'te yaşanan zulüm dolayısıyla insanlığın vicdanında büyük yaralar oluştuğunu söyledi.

Her daim asil Türk milleti olarak mazlumların yanında olduklarını belirten Bildik, "Halep'teki mazlumlar için ilçemizde bir yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız gücü nispetinde fedakarca birçok yardımda bulunmaya başladı. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru emekleriyle bir kermes köşesi de oluşturduk. Bu samimi ve gönülden yardımlarımız inşallah Halep'teki kardeşlerimizin yaralarına merhem olur. Toplanan yardımlar önümüzdeki günlerde Halep'e ulaştırılacak. İnşallah Halep'teki zulüm en kısa sürede biter. Müslüman din kardeşlerimize her zaman yardım ve destek vermek hepimizin görevidir." dedi.

Daha sonra vatandaşların katılımı ile teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşte ellerinde dev Türk Bayrağı taşıyan vatandaşlar güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Yürüyüş sonrası çarşı meydanında toplanan gruba teşekkür eden Başkan Bildik, terörün hiçbir zaman ülkenin, milletin huzurunu bozamayacağını söyledi.

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