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Kayseri'deki terör saldırısı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:07
Kayseri'deki terör saldırısı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan piyade komando er Yusuf Ergün'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Vali Azizoğlu, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından memleketi Erzurum'a gelen piyade komando er Yusuf Ergün'ü ziyaret etmek için beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile Yakutiye ilçesindeki babaevine gitti.

Ziyarette, yaralı komando er Yusuf Ergün'den saldırının nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi alan Azizoğlu, yaralı askerin yanı sıra babası Nihat Ergün ve aileye "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Azizoğlu, burada yaptığı açıklamada, çok zor coğrafya olan Anadolu'daki Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ister istemez zaman zaman bu tür sıkıntılarla karşılaştığını söyledi.

Devlet ve milletin oynanan bütün oyunları boşa çıkardığını belirten Azizoğlu, "Bütün mesele, birliğimizi, dirliğimizi, gücümüzü, kuvvetimizi parçalamadan, bölmeden, kardeşlik bağlarımıza zarar vermeden, bize karşı oynanan oyunların tümünü boşa çıkarmaktır." dedi.

Azizoğlu, Türkiye'nin üzerindeki oyunları defedip yoluna hızla devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Büyük Atatürk'ün ifade ettiği 'muasır medeniyet' seviyesinin üzerine çıkmamızı hiçbir güç engelleyemeyecek. İnşallah Türkiye, coğrafyasında huzur ve barışın teminatı olmaya devam edecek. Hem içimizde, hem bölgemizde huzuru temin etmiş olacağız. Ama bunun için bedel ödetiyorlar bize. Hepimiz bu vatanın evlatları olarak bu bedeli ödemek durumundayız. Ödemekten de asla kaçınamayız. Çocuklarımıza, evlatlarımıza sağlam ve huzur içerisinde bağımsız bir Türkiye bırakmak istiyorsak, ödetilecek bedelleri de ödemeye şimdiden hazır olmalıyız."

Azizoğlu'nun beraberindeki Çelik ile Aslan da yaralı er Ergün'e acil şifa diledi.

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